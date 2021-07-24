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هل تزوج مروان خوري ليلة أمس؟.. الفنان يجيب

السبت 24/يوليو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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كشف الفنان اللبناني ​مروان خوري​ عن حقيقة ما تم تداوله من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية أنه احتفل بزفافه ليلة أمس على خطيبته بعد ان انتشرت بعض الفيديوهات لهما من سهرة تم تنظيمها لها.

ونفى مروان ان تكون هذه السهرة هي حفلة الزفاف الفعلية وأعرب عن اندهاشه عبر تغريدة بموقع تويتر.

وكتب: اودّ ان اوضح للمحبين وللصحافة الكريمة انني لم اتزوج رسمياً بعد وان سهرة البارحة اقامها لنا اصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي وان الزواج سيكون خلال شهر ايلول انشاءالله ولكم مني كل الحب والشكر.

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