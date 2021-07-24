"حملات مكثفة وخطوط ساخنة" إجراءات لمواجهة التلاعب بعد زيادة البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير، الذي عقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع يوليو - سبتمبر من العام الحالي 2021.



وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الجمعة، أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، في السوق المحلية، بعد تعديل الأسعار، إلى جانب الإعلان عن أسعار بيع السولار والمازوت، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.



وجاءت الزيادة في أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بمقدار 25 قرشا للتر الواحد، فيما تم الإبقاء على سعر السولار، وسعر طن المازوت، دون زيادة.



وبعد صدور القرار، والعمل به اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة، حرصت الحكومة على اتخاذ عدد من الإجراءات، التي تضمن ضبط أسعار السلع والبضائع والمنتجات المختلفة، إلى جانب ضبط تعريفة الركوب بالمواصلات العامة ووسائل النقل الجماعي، دون زيادتها.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف تحركت الحكومة لمنع التلاعب بالأسعار بعد زيادة أسعار البنزين:



حملات مكثفة

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإدارات المرور، والمواقف والسرفيس، لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي بمخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار، ضمانا لعدم الإضرار بالمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وفي هذا السياق، تابعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الحملات التي قامت بها المحافظات المختلفة، لمنع التلاعب بالأسعار وبتعريفة الركوب.



وشددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة، لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة، لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.



وناشدت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب، من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط (www.facebook.comsotakmasmwo)، أو الاتصال بالخط الساخن على الرقم (15330).



حملات جهاز حماية المستهلك

وأعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل بكامل طاقته في جميع المحافظات، للتأكد من تواجد المواد البترولية في محطات الوقود، وعدم وجود تكدسات بها، إلى جانب مراقبة مدى التزام محطات الوقود بعدم رفع أسعار المازوت والسولار، حيث أبقى قرار لجنة تسعير المنتجات البتروليه على أسعارها دون زيادة.



وقال حسام الدين إن مفتشى الجهاز بإدارة ضبط الأسواق، ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، منتشرون في جميع الأسواق بمختلف المحافظات، للتأكد من عدم استغلال بعض التجار لهذا القرار في محاوله لرفع الأسعار، والتأكد من عدم محاولة البعض رفع أسعار وسائل الانتقال.



تحذير شديد اللهجة

وحذر رئيس الجهاز بأن مفتشي إدارة ضبط الأسواق بالجهاز سيتعاملون بحسم مع من تسول له نفسه استغلال القرار في رفع أي أسعار، سواء للمواد الغذائية، أو تكاليف وسائل الانتقال، خصوصا وأن الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين لا تؤثر على الأسعار المعلنه من قبل.



وأضاف حسام الدين أن غرفة عمليات الجهاز بالمقر الرئيسي، بالاشتراك مع غرف عمليات أفرع الجهاز بالمحافظات، تتابع كل المتغيرات التي قد تطرأ على حركة انسياب السلع ونقل البضائع بسبب ظروف العرض والطلب، أو بسبب تغير أسعار مدخلات الإنتاج.



أرقام للشكاوى

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التعامل بطريقة إيجابية، والإبلاغ عن أي محاولة لرفع الأسعار دون مبرر، سواء في المواد الغذائية، أو تكاليف وسائل الانتقال، مؤكدا أن العاملين بالجهاز متواجدون بالأسواق في جميع المحافظات لتلقى أي بلاغ والتعامل معه فورا من خلال الرقم المختصر (19588) من أي خط أرضي، أو بإرسال رسالة على تطبيق "واتساب" على الرقم (01577779999) أو الإبلاغ على الصفحة الرسمية للجهاز.