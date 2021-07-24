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بعد الفركش.. ممنوع دخول الرجال في صالون زهرة بدايةً من هذا الموعد

السبت 24/يوليو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفل فريق عمل مسلسل "​صالون زهرة​" بإنتهاء تصويره، ونشر المخرج اللبناني ​جو بو عيد​ صورة لفريق العمل، وعلّق :"فركش، أشارككم هذه الصورة مع الكثير من الأحاسيس".

وظهر في الصورة جو بو عيد، ​نادين نسيب نجيم​، ​معتصم النهار​، ​طوني عيسى​، ​زينة مكي​ وغيرهم.

يُذكر أن "صالون زهرة" برعاية شعار ممنوع دخول الرجال، ومن المنتظر عرضه، في شهر أغسطس المقبل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

ومن المقرر أن يسلِّط الضوء في جزء منه على إنفجار مرفأ بيروت، وضرر يلحق بصالون تجميلي، من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد، من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة، من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد.



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