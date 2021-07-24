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الغرف السياحية تكشف استعدادات مصر لعودة الروس في هذا الموعد

السبت 24/يوليو/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على إمضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار عودة السياحة الروسية إلى مصر ورفع الحظر عن مصر ودخول القرار إلى مرحلة التنفيذ بعد توقف حركة الطيران منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية عام 2015 والذي كان يمثل 33% من نسبة السياحة الوافدة إلى مصر.

وقال "هزاع" في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إنه من المقرر أن تبدأ حركة الطيران الروسي في 9 أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنه سيبدأ بالطيران العادي بتكليف منخفضة وهذا سيعطي صورة إيجابية عن الإجراءات الأمنية والاستقرار السياسي في مصر.

وأضاف أن الدولة منذ جائحة كورونا قامت بإتباع الإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته حتى بدء استئناف السياحة التي بدأت بالسياحة الداخلية ثم الأجانب إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة لعودة السياحة الروسية كان أخرها الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره فلاديمير بوتين.

وأشار إلى أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا، حيث وصل عدد السياح إلى مصر منذ 2019 إلى 13 مليون سائح فيما لم يتعدى عدد السائحين خلال عام 2020 الـ3 مليون و700 ألف سائح، مؤكدًا على إجراءات التعقيم والتطهير والتباعد الاجتماعي التي كان لها دور كبير في عودة السياحة في ظل الجائحة وتصنيف مصر من الدول الأكثر أمانًا على المستوى الإجراءات السياحية. 

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