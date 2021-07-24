Advertisements
صراع ألماني إيطالي على نجم زينت سان بطرسبرج
السبت 24/يوليو/2021 - 06:01 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام بريطانية أنه يوجد صراع شرس من أندية الألمانية والإيطالية من أجل التعاقد مع أحد نجوم زينت سان بطرسبرج الروسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت شبكة سكاي سبورت البريطانية أن ناديي باير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي مهتمان بالتعاقد مع الإيراني سردار أزمون نجم هجوم زينت سان بطرسبرج الروسي.
وأفادت الشبكة البريطانية أن ليفركوزن على استعداد لتقديم مبلغ 18 مليون يورو من أجل التعاقد النجم الإيراني في الصيف الحالي.
وألمحت الشبكة البريطانية أنه في الوقت نفسه يرغب روما في تقديم لاعبين من صفوفه إلى زينت سان بطرسبرج أثناء المفاوضات وأنه في انتظار رد النادي الروسي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements