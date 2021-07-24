صراع ألماني إيطالي على نجم زينت سان بطرسبرج

كشفت وسائل إعلام بريطانية أنه يوجد صراع شرس من أندية الألمانية والإيطالية من أجل التعاقد مع أحد نجوم زينت سان بطرسبرج الروسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت شبكة سكاي سبورت البريطانية أن ناديي باير ليفركوزن الألماني وروما الإيطالي مهتمان بالتعاقد مع الإيراني سردار أزمون نجم هجوم زينت سان بطرسبرج الروسي.





وأفادت الشبكة البريطانية أن ليفركوزن على استعداد لتقديم مبلغ 18 مليون يورو من أجل التعاقد النجم الإيراني في الصيف الحالي.





وألمحت الشبكة البريطانية أنه في الوقت نفسه يرغب روما في تقديم لاعبين من صفوفه إلى زينت سان بطرسبرج أثناء المفاوضات وأنه في انتظار رد النادي الروسي.



