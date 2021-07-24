أحلام ونانسي عجرم تتبادلان المحبة على التواصل الاجتماعي





هنّأت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ على إصدارها فيديو كليب "سلامات"، بعد حملة تشويقية للمتابعين.



وشاركت أحلام الكليب في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت :"كل مالك عم بتزهري وبتنوري ساحتك الخضرا نعم لا تشبهي احداً غير نانسي عجرم بحبك".

فعلّقت نانسي: "سلامات" وبحبك كتير.



وكانت صورت نانسي الكليب تحت إدارة المخرج ​سمير سرياني​، وتصدرت الترند قبل وبعد عرض الكليب، فتحمس المتابعون بشكل كبير للعمل، ونشروا صوراً ومقاطع فيديو عديدة، معبّرين إعجابهم بالأغنية الجديدة.



"سلامات" صدرت ضمن ألبومها الأخير "نانسي 10" وهي من كلمات شادي نور ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي هادي شرارة وميكس وماستر إيلي بربر.