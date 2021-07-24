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رغم تحريك أسعار البنزين.. لماذا لن تتأثر أسعار البضائع والمواصلات؟

السبت 24/يوليو/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتحريك أسعار البنزين، بزيادة قدرها 25 قرشا للتر الواحد، يخشى البعض، من أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والبضائع، وأن ترتفع تباعًا أجرة المواصلات.

واتخذت الأجهزة المعنية، منذ الإعلان عن زيادة أسعار البنزين، بدءً من الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة، بعض الإجراءات، التي تكفل عدم التلاعب بأسعار السلع والبضائع، وعدم استغلال السائقين للركاب، من خلال رفع تعريفة الركوب، إذ لا تتأثر أي منها بالزيادة التي طرأت على البنزين، فتقوم الأجهزة المعنية بشن حملات مكثفة لضبط الأسعار، ومنع التلاعب بأجرة المواصلات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لماذا لا تتأثر أسعار البضائع والمواصلات بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بزيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة:

لا زيادة في الأسعار
أكد الباحث الاقتصادي محمد نجم، أن زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، لن ينعكس بالزيادة على أسعار السلع والبضائع، كما لن ينعكس على أسعار المواصلات.

وأوضح أن نقل البضائع والميكروباصات والنقل وإنتاج خبز التموين يتأثر بسعر السولار والمازوت وليس البنزين، وبما أن الزيادة كانت في أسعار البنزين فقط، مع الإبقاء على سعر السولار والمازوت، يتم الإبقاء على الأسعار دون زيادة، أي أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لن يؤثر على تعريفة الركوب بالمواصلات أو الأسعار أو خبز التموين.

أسباب زيادة أسعار البنزين
وعن أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، قال نجم: "سعر البنزين بيدخل في تسعيره 3 عناصر هي: سعر البترول العالمي، وسعر الصرف، وتكلفة تكرير الزيت"، موضحا أن أي زيادة في سعر البترول العالمي، أو سعر الصرف، أو تكلفة تكرير الزيت، لا بد وأن تنعكس على أسعار البنزين في السوق المحلية بالزيادة.

ضبط الأسعار
ومع زيادة أسعار البنزين، ولتفادي قيام بعض التجار برفع أسعار البضائع والمنتجات، وقيام بعض السائقين بزيادة تعريفة الركوب، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإدارات المرور، والمواقف والسرفيس، لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي بمخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار، ضمانا لعدم الإضرار بالمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أسعار البنزين الجديدة
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير، الذي عقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع يوليو - سبتمبر من العام الحالي 2021.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أمس الجمعة، أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، في السوق المحلية، بعد تعديل الأسعار، إلى جانب الإعلان عن أسعار بيع السولار والمازوت، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

ووفقًا للقرار، تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الجمعة، الموافق 23 يوليو 2021، ليتم البيع بالأسعار التالية:
- يتم بيع بنزين 80 مقابل 6.75 جنيه للتر، بدلا من 6.50 جنيه للتر، بزيادة قدرها 25 قرشا.
- يتم بيع بنزين 92 مقابل 8 جنيهات للتر، بدلا من 7.75 جنيه للتر، بزيادة قدرها 25 قرشا.
- يتم بيع بنزين 95 مقابل 9 جنيهات للتر، بدلا من 8.75 جنيه للتر، بزيادة قدرها 25 قرشا.

كما أبقت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على أسعار بيع السولار والمازوت، ليتم البيع وفقا للأسعار التالية:
- يتم بيع السولار مقابل 6.75 جنيه للتر، دون زيادات.
- يتم بيع المازوت للقطاع الصناعى مقابل 3900 جنيه للطن، دون زيادات.

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