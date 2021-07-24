قناة السويس: سفينة مالطية تُفرغ 1290 سيارة بميناء غرب بورسعيد

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة، وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 189 متراً بغاطس 7.8 متر؛ وذلك لتفريغ 1290 سيارة بالميناء.





وتعد هذه السفينة من نوع سفن "الرورو"، العملاقة، وتعتبر الثانية التي تدخل الميناء خلال هذا الشهر بعد السفينة البنمية ءب سبةخ، وقامت بتفريغ 930 سيارة بالميناء; مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن.

كما استقبل الميناء السفينة عح ذجصشد التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 119 مترا والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 4 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر وصول 5 سفن.





وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة.



