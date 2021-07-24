من الجيزة للقليوبية إلى بني سويف.. عيد بلون الدم في عدة محافظات

من الجيزة، إلى القليوبية، إلى بني سويف، اختلفت القصص، وتعددت الأسباب، ولكن كان النهاية واحدة، دماء لطخت عش الزوجية، وقلبت أحوال بيوت آمنة كانت تتمنى أن تفرح بعيد الأضحى، وترغب في أن تعيش أيامًا سعيدة، إلا أن الموت أدركهم سريعًا.



وشهدت عدة حوادث مصرية خلال فترة أيام عيد الأضحى عددًا من حوادث القتل، تعددت ضحاياها وتنوعت، بين الأم في محافظة الجيزة، والزوجة في بني سويف، والزوج في القليوبية، ليصبح العيد ملونًا بلون الدم، وتعرض لكم "الفجر" في السطور التالية أهم هذه الحوادث.



زوجة تقتل زوجها في القليوبية

في محافظة القليوبية، حدث خلاف طبيعي بين زوج وزوجة، يحدث أمثاله يوميًا بين كل الأزواج، إلا أن نهايته لم تكن طبيعية، وعادية، حيث تصاعد الخلاف بينهما في منزل الزوجية الموجود في منطقة طنط الجزيرة في مركز طوخ، لتحضر الزوجة سكينًا من المطبخ، وتسدد لزوجها طعنة في الصدر أنهت حياته على إثرها.



شاب يذبح والدته في الجيزة

وفي الجيزة، أقدم شاب على ذبح والدته، في منزلهم الموجود بمنطقة إمبابة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وكان يتلقى العلاج في مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية، وفي يوم الواقعة حدث خلاف بينهما فاشتد الخلاف بينها، فاستل سكينا وقام بطعنها في رقبتها.



ثلاثة يثأرون من مسن في الجيزة

واقعة أخرى شهدتها محافظة الجيزة، عندما قرر ثلاثة أشخاص الثأر من مزارع، بعد نحو 30 سنة من الخصومة الثأرية معه، ليكتبوا مع دقات الساعة في أول أيام العيد نهاية حياته على الأرض.



وكشفت التحقيقات أن المزارع الذي يبلع من العمر 66 عامًا، ويعيش في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كان يختبئ من مصيره في إحدى المناطق الزراعية، إلا أن القتلة الثلاثة ترصدوا به جيدًا، ورصدوا مكانه، واستطاعوا أن ينقضوا عليه مثل انقضاض الذئاب على الفريسة، وأطلقوا تجاهه وابلا من الرصاص ما أسفر عن مقتله على الفور.



وفاة شاب وفتاة داخل سيارة في الجيزة

كما شهدت المحافظة أيضا حادثة أخرى حيث عُثر على جثتين لشاب وفتاة كانا في حالة تعفن داخل السيارة، نتيجة لعدم وجود تهوية وغلق منافذ السيارة، لتناولهما جرعة زائدة من المواد المخدرة.



وكشفت التحقيقات أن الشاب والفتاة تربطهما علاقة عاطفية، وتقدم لخطبتها ورفضته أسرتها، وأنها كانت بصحبته وكانا ليلة الواقعة يقضيان سهرة حمراء بداخل السيارة وفي أثناء العلاقة داخل السيارة لفظا أنفاسهما الأخيرة، وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح الجثتين للوقوف على ملابسات الواقعة.



عاطل يذبح خطيبته في المنوفية

أما في قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أقدم عاطل على ذبح خطيبته السابقة، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى، في ظروف غامضة.



وعثرت الأجهزة الأمنية على سيدة فى العقد الثالث من العمر مذبوحة داخل شقتها، وبالبحث تبين أن وراء الواقعة "م.ع.ع" 23 عاما، عامل بمقهى، وهو خطيب سابق لها، حيث استغل فترة العيد وقتلها داخل شقتها.



زوج يقتل زوجته في بني سويف

وفي مركز إهناسيا ببني سويف، فقد سدد زوج عدة طعنات إلى زوجته أودت بحياتها، بعد علمه أنها قررت رفع دعوى خلع ضده، بسبب صعوبة الحياة مع هذا الزوج، ففكر وقرر الانتقام منها، وقتلها.



الزوج لم يكتف بذلك، وبعد قتل زوجته، شعر بحالة كبيرة من اليأس والإحباط، فقرر قتل نفسه والانتحار، وبالفعل قطع شرايينه، إلا أنه تم إنقاذه في اللحظات الأخيرة، ونُقل تحت حراسة مشددة إلى المستشفى لتلقي العلاج.



شاب يقتل والده في الإسماعيلية

في الإسماعيلية، عُثر على ميكانيكي بمنزله الكائن بمنطقة الحكر دائرة قسم شرطة ثان، مقتولًا بطعنة نافذة في الجسد، وبالفحص تم ملاحظة وجود طعن نافذ ظاهرًا بالجثة وعليها دماء، وتبين أن القتيل يدعي إبراهيم ويعمل ميكانيكي سيارات بمنطقة الموقف الجديد ومقيم بدائرة القسم، ومن خلال التحريات التي أثبتت أن وراء ذلك نجله المدعو " محمود " طالب جامعي، وقد نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة دفعت الابن إلى قتل والده، مستخدم سلاح أبيض.

