هل يُضحي الزمالك بثنائي الفريق من أجل ضم بديل ساسي؟

أبدى مسؤولو نادي طلائع الجيش رغبتهم في الحصول على خدمات لاعب جديد من نادي الزمالك بخلاف أسامة فيصل، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويرغب نادي طلائع الجيش في تدعيم خط هجومه خلال الموسم المقبل، لذلك طلب بدخول أسامة فيصل مهاجم الزمالك ضمن صفقة انتقال مهند لاشين إلى صفوف النادي الأبيض.





واقتربت نهاية إعارة كلاً من ناصر منسي وعمرو مرعي ثنائي بيراميدز مع طلائع الجيش، وكذلك اقتراب نهاية فترة إعارة عمرو جمال مهاجم الأهلي للفريق العسكري بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يدفع مسئولو الجيش للبحث عن تدعيمات الفريق خلال الميركاتو الصيفي.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسئولي طلائع الجيش يسعون للحصول على خدمات أحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق العسكري.





وتابع المصدر، أنه من المنتظر أن يدخل أسامة فيصل وأحمد عيد في إطار الصفقة التبادلية التي ستتم بين الناديين وسينتقل بموجبها مهند لاشين إلى القلعة البيضاء في الموسم المقبل.