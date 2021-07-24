الشمس تتعامد على "مار جرجس" في عيده بكنيسة صهرجت الكبرى



وتعامدت الشمس أثناء القداس على مذبح الكنيسة الرئيسي، وذلك لأن تصميم الكنيسة المعماري جاء بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة يحدث في ثلاث مناسبات كُنسّية وهي:

- عيد الملاك ميخائيل ١٢ بؤونه ١٧ يونيو على مذبح الملاك القبلي.

- عيد الشهيد مارجرجس في ١٦ أبيب ٢٣ يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ ٨٨ في القرن الـ ١٥) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسي.

- عيد السيدة العذراء في ١٦ مسرى ٢٢ أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحري.

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي، بمناسبة عيد مجيء رفات الشهيد مار جرجس، بالكنيسة التي تحمل اسمه في قرية صهرجت الكبرى، بمشاركة محدودة من الآباء الكهنة والشمامسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.