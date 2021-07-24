الرهبنة تستأنف الأنشطة بمؤتمرها الثالث "العلمانية الفرنسيسكانية"





كما رحب أيضًا الأب نبيل عزيز، المرشد الروحي، والأخ شحاتة حبيب، الخادم الاقليمي بالمشاركين، كما احتوى المؤتمر على العديد من اللقاءات الروحية، وورش العمل، والعديد من الفقرات الأخرى.



يُذكر أن الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو قانون الرهبنة العلمانية الثالثة، بمناسبة مرور ٨٠٠ سنة على الموافقة عليه من قبل البابا.

استأنفت الرهبنة الفرنسيسكانية أنشطتها بمؤتمر الرهبنة العلمانية الفرنسيسكانية، وذلك بداية من يوم الاثنين، الموافق ١٩ من شهر يوليو، وحتى يوم الجمعة الموافق، ٢٣ من نفس الشهر، بسموحة بالإسكندرية، وبحضور حوالي ١١٠ أخ وأخت من مختلف الأخويات، والعديد من الراهبات.بدأ المؤتمر باليوم الافتتاحي، حيث ترأس القداس الإلهي سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية في مصر، وشاركه الصلاة المونسنيور أنطوان توفيق، نائب المطران، والأب نبيل، المرشد الروحي للأخوية، والأب ميخائيل صادق، راعي الكنيسة.