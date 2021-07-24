أبطال اليد الأبرز.. ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين اليوم السبت في أولمبياد طوكيو

جاءت نتائج بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت، مخيبة للآمال العريضة للجماهير المصرية التي تحلم بتحقيق الميداليات الأولمبية هذا العام، بعدما خسر معظم الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب، باستثناء منتخب كرة اليد والذي حقق انتصارا ثمينا في بداية مشواره بالبطولة

وإليكم ملخص ما قدمه الرياضيين المصريين اليوم السبت، في أولمبياد طوكيو:





كرة اليد:





حقق منتخب مصر لكرة اليد فوز ثمين على نظيره البرتغالي بنتيجة 37 – 31.





السباحة:





خرجت السباحة المصرية فريدة عثمان، من منافسات سباق 100 متر فراشة، واحتلت المركز العشرين في الترتيب العام، في الدور نصف النهائي، بزمن قدره (58.69) ثانية.





كما خرج، السباح المصري مروان القماش من منافسات سباق 400 متر سباحة حرة، بعدما حل في المركز 14 بالترتيب العام.





تنس الطاولة:





خسر الثنائي عمر عصر ودينا مشرف في زوجي مختلط من الفريق الكوري بنتيجة 4-1 على الرغم من الفوز في أول شوط، وجاءت نتائج الأشواط 11\9 - 3\11 - 5\11 - 7\11 - 8\11.





كما خسرت يسرا حلمي فردي سيدات أمام يوان جيا نان الفرنسية بنتيجة 4\0، وجاءت نتائج الأشواط 3\11 - 5\11 - 5\11 - 6\11.





التايكوندو:





خسرت اللاعبة نور عبد السلام في دور الـ16 في منافسات وزن 49 كجم من اللاعبة التركية رقة بلدرام بنتيجة 20\21.









الشيش (المبارزة):





خسر مهاب سامر في دور الـ32 من اللاعب الجورجي ساندرو بزادزي 10\15، وفاز زياد السيسي على الروسي فينيامين 15\13 ومحمد عامر فاز على الأمريكي داريل هومر 15\11.





بينما في دور الـ16 خسر زياد السيسي من اللاعب الجورجي 12\15 وخسر محمد عامر من الكوري الجنوبي أو سانج أوك 9\15.





الرماية:





احتل اللاعب ساي عبد الرازق المركز الـ31 في منافسات 10 متر مسدس بـ567 نقطة، بينما جاء الهندي سوراب شودري في المركز الأول 586 نقطة.





واحتلت اللاعبة الزهراء شعبان المركز الـ38 في منافسات 10 متر بندقية بـ620 نقطة، بينما جاءت النرويجية دويستاد في المركز الأول بـ632.9 نقطة.





التنس:





تواصلت النتائج المخيبة للمصريين حيث خسرت اللاعبة ميار الشريف في الدور الأول من اللاعبة السويدية ريبيكا بيترسن بنتيجة 2\0، وجاءت نتائج الشوطين 5\7 و6\7.



