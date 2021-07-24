سيرين عبدالنور تستغيث.. لم تجد دواء ابنها





حالة من الغضب تملّكت من الفنانة سيرين عبدالنور وأعربت عن غضبها العارم بسبب الظروف الصعبة التي يمرّ فيها المواطن اللبناني من صعوبة تأمين دواء وصولاً إلى المعاناة اليومية بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



وتحدّثت عبدالنور عن معاناتها بعدما لم تستطيع إيجاد دواء لابنها وكتبت عبر حسابها في "تويتر": "الله لا يوفقكن من نص قلبي عم بدعي عليكن هيدا غير إنو برمت الصيدليات كلها بلبنان بحثاً عن حقن مضادة للالتهاب لابني ويا ريت لقيت"، مضيفة: "غير الخوف والتوتر يللي عايشينو يومياً وانتو ما بتعرفو غير تستنكرو وتحطو الحق على الثاني يا ويلكن من الله".



وأتبعت منشورها بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحضر العشاء لعائلتها في الظلام، مرددة عبارة "الله لا يوفقكن لوين وصلتونا".



يذكر أن سيرين تحقق حاليا نجاحا كبيرا بمسلسلها دور العمر الذي يعرض على منصة "شاهد VIP" إلى جانب الممثل عادل كرم، وهو من كتابة ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.