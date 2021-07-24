"كتاب مفتوح" جوائز الكنيسة لشعبها بالشاطبي في الإسكندرية

وسلم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية الهدايا والشهادات للأسر المشاركة في المسابقة بحضور الآباء كهنة الكنيسة ذاتها.





وتميزت كنيسة الشهيد مارجرجس الشاطبي في المسابقة حيث اشترك فيها حوالي ٥٠٠ أسرة منهم عدد من شعب الكنيسة من المقيمين خارج مصر كما شارك في المسابقة عدد من كهنة الكنيسة للاستفادة ولتشجيع شعبهم.



وقامت الكنيسة بعمل ملخص لكل إصحاح من إصحاحات الأسفار التي ضمتها المسابقة بصوت أحد الآباء كهنة الكنيسة وتم وضع هذا الملخص على الموقع الالكتروني للكنيسة ليصير محفوظًا للأجيال.

احتفلت كنيسة الشهيد مارجرجس في الشاطبي بالإسكندرية بتوزيع هدايا وشهادات مسابقة "كتاب مفتوح في كل بيت" والتي نظمتها دار الكتاب المقدس الفترة الأخيرة، لتشجيع الأسر على قراءة ودراسة الكتاب المقدس.