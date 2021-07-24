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"مشروعات قوانين هامة" على طاولة لجان مجلس النواب غدًا

السبت 24/يوليو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تناقش عدد من اللجان النوعية في مجلس النواب، في اجتماعاتها، غدًا الأحد، عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة، طبقًا لجدول أعمالها.

فمن المُقرر، أن تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعًا لها، وذلك لمتابعة موقف وضع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وخططها الاستراتيجية المستقبلية لتطوير أدائها في الفترة القادمة.

كما تبحث اللجنة في اجتماعها عرض بيان بالشركات الرابحة والخاسرة التابعة لها، وعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الشركات، وذلك في إطار متابعة اللجنة لأوضاع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.

البرلمان يناقش قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية غدًا
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة، غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

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مصر مجلس النواب قانون تنمية البحيرات البحيرات السمكيه

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