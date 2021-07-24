تدشين كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بإيبارشية طما



وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة عدد ستة عشر من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) ومنح خمسة شمامسة رتبة أغنسطس (قارئ).



أزاح نيافته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة قبل أن تبدأ صلوات التدشين.

دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما صباح اليوم، كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي الرسول بقرية الحما التابعة لإيبارشية طما.وجرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس بالمذابح الثلاث للكنيسة، حيث تم عمل المذبح الرئيسي على اسم القديس يوحنا الإنجيلي الرسول، والمذبح البحري على اسم القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلي على اسم القديس مكاريوس.وشمل التدشين أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية كل مذبح من المذابح الثلاثة وحامل الايقونات بأيقوناته كذلك أيقونات الكنيسة إلى جانب عدد من أواني الخدمة، تلاها صلاة القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.