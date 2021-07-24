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"التموين": مخزون الزيت يتجاوز الـ6 أشهر.. واستلام 84 ألف طن سبتمبر المقبل
السبت 24/يوليو/2021 - 05:54 م
أحمد فشير
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تنوى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدءًا من سبتمبر المقبل وبالتحديد خلال الفترة من 5 وحتى 30، فى استلام 84 ألف طن زيت طعام خام صب منهم 73500 ألف طن زيت مستورد عبارة عن 63 ألف طن زيت صويا مستورد و10500 طن زيت عباد مستورد، و10500 طن زيت صويا خام صب محلى، وذلك وفقا للتعاقد الذى أبرمته هيئة السلع التموينية مع الشركات المعنية بتوريد الكميات.
وتعمل وزارة التموين على تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار فى زيادة المخزون وتوفير جميع منتجات السلع للمواطنين.
ومن جانبه، كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون زيت الطعام يكفى احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 6 أشهر لأول مرة، بسبب نجاح الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجى لكافة السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستمرار فى تأمين مخزون لكافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن.
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