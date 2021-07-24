"التموين": مخزون الزيت يتجاوز الـ6 أشهر.. واستلام 84 ألف طن سبتمبر المقبل

تنوى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدءًا من سبتمبر المقبل وبالتحديد خلال الفترة من 5 وحتى 30،

فى استلام 84 ألف طن زيت طعام خام صب منهم 73500 ألف طن زيت مستورد عبارة عن 63 ألف طن زيت صويا مستورد و10500 طن زيت عباد مستورد، و10500 طن زيت صويا خام صب محلى، وذلك وفقا للتعاقد الذى أبرمته هيئة السلع التموينية مع الشركات المعنية بتوريد الكميات.