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موسيماني يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي

السبت 24/يوليو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع لاعبي الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي للفريق اليوم السبت استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

موسيماني أكد خلال هذه المحاضرة على أهمية تحقيق الفوز في مباراة الغد واستعادة نغمة الانتصارات خاصة وأن الفترة المقبلة لا تقبل التفريط في أي نقطة بمسابقة الدوري.

كما قام موسيماني خلال هذه المحاضرة بمنح لاعبيه تعليمات فنية وجمل تكتيكية لتنفيذها في المران الأخير قبل لقاء الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الغد وتعويض تعادله في مباراة الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

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