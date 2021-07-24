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برلماني تركي يهاجم أردوغان ونظامه بسبب التراجع الكبير للاقتصاد

السبت 24/يوليو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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 انتقد نائب مدينة مرسين التركية، عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر باشاريير، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب إعلانه بناء برلمان ومجمع رئاسي لقبرص الشمالية غير المعترف بها دوليًا، رغم مطالبته الشعب التركي بالتقشف.

 

وقال باشاريير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «قرار أردوغان يعد بوابة الدخل الجديدة للعصابات الخمسة»، في إشارة منه إلى رجال الأعمال الذين تحمي الحكومة التركية أعمالهم بغض النظر عن حالة المواطنين الاقتصادية.

  

وقال أردوغان، الاثنين، في كلمة أمام البرلمان القبرصي، «لا تملك جمهورية شمال قبرص التركية مجمعاً رئاسياً، هذا لا يليق بها، انتهينا من الأعمال المتعلقة بمشروع المجمع الرئاسي، ونبدأ في تشييده قريبًا».


 
 

جدير بالذكر أن أردوغان، أقر في وقت سابق التعميم بشأن تدابير الادخار في القطاع العام، وتم نشر القرار ممهوراً بتوقيع أردوغان في الجريدة الرسمية التركية. وتم استثناء إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان التركي من هذا التعميم.

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