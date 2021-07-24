الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل مواجهة الإنتاج

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر الأخير قبل مواجهة الإنتاج الحربي غدًا.





وتواجد الخطيب في مران فريق الكرة من أجل دعم ومساندة الفريق الأحمر قبل مباراة الغد.





ويحرص محمود الخطيب على دعم الفريق بشكل دائم في الفترة الماضية خاصة وأنه ينتظره مواجهات هامة في بطولة الدوري الممتاز.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي غدًا الأحد في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الغد وتعويض تعادله في مباراة الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.



