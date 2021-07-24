رفع 41 طن مخلفات في حملتي نظافة بجنوب الأقصر



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.



وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٢٨ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة جسر السيالة واحمد عرابي كما تم تسوية وتمهيد شارع السعودية والشوارع المتفرعة منه بعد حفر خطوط الصرف الصحي وذلك بجانب تفريغ الحاويات .



شارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركزو فتحي حافظ مدير قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة.



وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بالنمسا برئاسة محمد عشري من رفع ١٣ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة من الطريق الغربى السريع وطريق طراد النيل ومدخل دير الشهداء بالقرايا.

