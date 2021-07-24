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عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية
السبت 24/يوليو/2021 - 06:23 م
محمد رجب - دينا حسن
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شهد شارع خطاب بمنطقة السيالة ببحري في الإسكندرية، قبل قليل، حدوث ميل في عقار حديث الإنشاء مكون من 17 طابقا، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.
وقال شهود عيان، إنهم تفاجأوا بحدوث ميل بالعقار وطالب الأهالي سكان العقار عبر مكبرات الصوت بسرعة إخلائه، وتم إبلاغ النجدة ومسؤولي الحي وسيارات الإسعاف التي هلعت إلى مكان العقار.
وكما تم إخلاء العقارات المحيطة بالعقار وفرض كردون لمنع إقتراب المواطنين، تمهيدًا لبدء التعامل مع الواقعة من قبل المسؤولين التنفيذيين.
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