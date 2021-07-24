بالصور.. «حسن عيد» يدخل عش الزوجية بشهادة نجوم الوسط الفني

احتفل الفنان حسن عيد بحفل زفافه على الانسة مريم التونسية بإحدى قاعات نادي الزهور الرياضي بمنطقة التجمع الخامس وسط مجموعة كبيرة من اصدقائه بالوسط الفني.

واستقبل الحضور الفنان حسن عثمان والد العريس وبدأت الزفة على موسيقى المزمار ثم توجه الفنان حسن عيد وزوجته الى القاعة المفتوحة بروف المبنى متبعين الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحضر الحفل للتهنئة وشهود على الزواج كلا من: المنتجين: ايمن يوسف وندا المصري والمنتج الفني محمود سويلم، والمخرج حسن السيد، والسيناريست محمود حمدان، والمطرب شريف قاسم، والاعلامي محمد بدر، والفنانين منهم: حسن الرداد، سهر الصايغ، مدحت تيخا، محمود حافظ، عمرو مهدي، محمد صلاح ادم، والجزائرية اميرة شرابي، ياسمين جمال، غادة شريف، محمود الجبلاوي، حسان العربي، والسعودي نزار السليماني، شريف العجمي، عزوز عادل.

وجاءت لحظة تقطيع التورتة وتبديل مكان الدبل من اليد اليمنى الى اليد اليسرى كتعبير مصري على تغيير الحالة من الخطوبة الى الزواج، ثم اشتعل الحفل بالرقص على اغاني الدي جيه وصولا لالتقاط الحضور الصور التذكارية مع العروسين قبل مغادرتهم داخل ليموزين ابيض طويل وسفرهم لقضاء اسبوعين عسل بإحدى المدن الساحلية.