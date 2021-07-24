فيروس كورونا يضرب فريق إيطالي

أكد نادي إمبولي، الذي ينافس في القسم الأول بإيطاليا، إصابة ستة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد ووضعهم في العزل الصحي وفقا للبروتوكل الصحي للاتحاد الإيطالي للعبة.





وأكد النادي أنه في ظل هذا الوضع، تم إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة السبت أمام كويوبيلي لإجراءات السلامة.





وتأتي الإصابات في وقت يشهد ارتفاعا بإصابات كورونا في إيطاليا التي سجلت خمسة آلاف إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.





وتلقى العديد من اللاعبين في الدوري الإيطالي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، لكن يقدر بأن 10% منهم يرفض الحصول على اللقاح.





ويبدأ الموسم الجديد في 21 أغسطس/ آب بقص شريط الموسم الجديد بالسيري آ.



