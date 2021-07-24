Advertisements

"اعتبارا من 27 يوليو".. إسبانيا تفرض حجراً على الوافدين من 4 دول

السبت 24/يوليو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم "السبت" أنها ستفرض حجراً لعشرة أيام على المسافرين الوافدين من الارجنتين وكولومبيا وبوليفيا وناميبيا اعتبارا من 27 يوليو في إطار اجراءاتها للحد من تفشي كوفيد-19.

 

ويمكن أن يقتصر هذا الحجر على سبعة ايام إذا قدم المسافر فحصاً سلبياً لفيروس كورونا في اليوم السابع، وفق ما اوضحت وزارة الصحة في بيان.

 

ويسري هذا القرار لفترة أولى تستمر 14 يوما قابلة للتمديد.


 
 

وبهدف كبح تفشي المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، تواصل إسبانيا فرض حجر لعشرة أيام على الوافدين من الهند وتجيز لمواطنيها فقط العودة من البرازيل وجنوب إفريقيا.


 
 

وتشهد إسبانيا موجة إصابات جديدة منذ اسابيع عدة (677 إصابة لكل 100 ألف نسمة في الاسبوعين الاخيرين بحسب تعداد الجمعة)، ما دفع مناطق عدة الى إعادة فرض قيود.


 
 

لكن هذه الاصابات أقل خطورة من تلك التي سجلت في الموجات السابقة بسبب الاستمرار في حملات التلقيح. وتلقى 53 % من السكان جرعتي اللقاح فيما اظهرت آخر الارقام الرسمية أن 64 % تلقوا جرعة واحدة.

أخبار تهمك

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 16 ساعة

هل يُضحي الزمالك بثنائي الفريق من أجل ضم بديل ساسي؟

منذ ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 18 ساعة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل مواجهة الإنتاج

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ ساعتين

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ 36 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. تعرف على بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

06:23 م

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

05:30 م

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

10:53 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان