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بالأسماء.. مصرع ٣ أطفال وإصابة والدهم بالتسمم في قنا
السبت 24/يوليو/2021 - 06:40 م
بسام عبدالحميد
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لفظ 3 أطفال أنفاسهم الأخيرة، نتيجة تناولهم مادة سامة، فيما أصيب والدهم بحالة من الإعياء الشديد، بقرية كوم البيجا، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا.
وأوضح مصدر بمرفق الإسعاف، إصابة رأفت جلال 33 عاما، ومصرع أطفاله، آدم، 10 أعوام، وأميرة 9 أعوام، وأمير 6 أعوام، بحالة تسمم نتيجة تناولهم مادة سامة، لم يعرف مصدرها حتى الآن.
تم نقل الجثامين إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وأوضح مصدر بمرفق الإسعاف، إصابة رأفت جلال 33 عاما، ومصرع أطفاله، آدم، 10 أعوام، وأميرة 9 أعوام، وأمير 6 أعوام، بحالة تسمم نتيجة تناولهم مادة سامة، لم يعرف مصدرها حتى الآن.
تم نقل الجثامين إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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