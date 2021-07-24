بالأسماء.. مصرع ٣ أطفال وإصابة والدهم بالتسمم في قنا



وأوضح مصدر بمرفق الإسعاف، إصابة رأفت جلال 33 عاما، ومصرع أطفاله، آدم، 10 أعوام، وأميرة 9 أعوام، وأمير 6 أعوام، بحالة تسمم نتيجة تناولهم مادة سامة، لم يعرف مصدرها حتى الآن.



تم نقل الجثامين إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



لفظ 3 أطفال أنفاسهم الأخيرة، نتيجة تناولهم مادة سامة، فيما أصيب والدهم بحالة من الإعياء الشديد، بقرية كوم البيجا، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا.