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هل قصدت بلقيس زوجها بأغنية انتهى.. إليكم الحقيقة

السبت 24/يوليو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثارت المطربة اليمنية بلقيس فتحي، حالة من الجدل بعدما طرحت أغنية انتهى في يونيو الماضي وحققت نجاحا كبيرا، عبر يوتيوب.

وتكهن البعض أن هذه الأغنية المقصود بها انفصالها عن زوجها الأمر الذي نفته بلقيس في لقاء تلفزيوني لها.

وأوضحت بلقيس أنها بدأت العمل على الأغنية وهي لازالت في بيت زوجها، بل وسمعتها معه أيضا، مشيرة إلى أن كل الأغاني الجديدة التي تطرحها تباعا سمعتها مع زوجها لأنها كانت لديها منذ عام 2020.

كما كشفت عن خطتها بشأن أعمالها، وقالت أنها وضعت ميعاد بطرح كل أغنية، فمثلا أغنية "انتهى" حددت لها شهر يونيو، ثم أغنية "جبار" من البداية حددت لها شهر يوليو.

وكانت بلقيس سبق وأعلنت أنها رفعت قضية خلع على زوجها سلطان عبد اللطيف، ولم توضح أسباب قرار الانفصال.

يذكر أن بلقيس تزوجت من سلطان بن عبد اللطيف في 2016 وأنجبت منه ابنهما "تركي" الذي قالت عنه أنه أفضل شيء حدث في حياتها.

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