غدًا.. "إعلام النواب" تناقش عدم قيام أجهزة وزارة السياحة بالتنقيب بمناطق آثار كفر الشيخ





تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعًا لها، غدًا الأحد، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن عدم قيام أجهزة وزارة السياحة والآثار بالتنقيب داخل المناطق الأثرية بمحافظة كفر الشيخ والتي تمثل مناطق استراتيجية يمكن الاستفادة منها في مشروعات ذات نفع عام.





كما تناقش اللجنة في اجتماعها، طلب الإحاطة المُقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن إيقاف العمل فورًا في تل البلامون الأثري بمركز شربين بمحافظة الدقهلية وعدم الموافقة على تحويله لمقلب قمامة.





ومن المُقرر، أن تواصل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأحد، ولمدة 3 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

