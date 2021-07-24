منة عرفة مطلوبة على جوجل والسبب "صورة"

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة اليوم السبت، الموافق الـ24 من يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيه عة رسائل لزوجها محمود المهدي.





منة عرفة





ونشرت منة عرفة صورة جمعتها بزوجها محمود المهدي، على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" وعلقت عليها بكلمات مليئة بالحب والغزل لاقت إعجاب المتابعين.





صورة منة عرفة





وعلقت منة عرفة على صورتها وزوجها قائلة: "وإني أراك بعينِ قلبي جنةُ يا من بك مر الحياةِ يطيبُ"، لتلقى سيلا من التعليقات الإيجابية من قبل محبيها ومتابعيها.





رد زوج منة عرفة





ورد محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة على كلماتها قائلاً: "وأنا شايفك عوض ربنا بعد صبر"، ليلقى هو الأخر تفاعلا كبير من الجمهور الذي أحب هذا الثنائي.





منة عرفة ومواقع التواصل





وعُرفت منة عرفة بعاتيادها على نشر الفيديوهات ولاسيما الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات وعلى رأسها تيك توك، وإنستجرام، رفقة وزوجها محمود المهدي.





موعد زفاف منة عرفة





وعقدت منة عرفة قرانها على الفنان محمود المهدي في حفل عائلي اقتصر على أسرتيهما فقط، دون تحديد موعد نهائي لحفل الزفاف، حيث بحث الكثيرون عن تفاصيل ومعلومات تتعلق بزوجها.





تفاصيل عن زوج منة عرفة





وخاض المهدي تجربة الزواج في تجربتين سابقتين أسفرت عن إنجابه 3 فتيات قبل أن يقبل على الزواج من النجمة منة عرفة وسط دعوات المحبين بأن يكتمل الارتباط على خير.



