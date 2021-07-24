Advertisements

محافظ مطروح: شهدنا إقبالا كثيفا في أيام العيد.. والفنادق كاملة العدد (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 06:56 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن نهضة الطرق التي تشهدها المحافظة حفزت المصريين على التوجه إلى المصيف وقضاء الإجازة في المقاصد السياحية بمطروح.

وأضاف "شعيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم الاستعداد مبكرًا لموسم السياحة الصيفية وتأهيل الفنادق وكافة المنشآت لهذا الغرض.

ولفت اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إلى أن المحافظة شهدت إقبالا كثيفا من السائحين ونسب الإشغال مرتفعة كما يوجد فنادق كاملة العدد.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع البلاغات التي ترد أولا بأول ويتم التفاعل معها والعمل على حلها مباشرة، مشيرًا إلى أن كل البلاغات في المتناول، ومنها ما هو متعلق بضعف ضخ المياه في بعض المناطق بالساحل الشمالي.

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - بشري سارة في الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

منذ حوالي 4 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل مواجهة الإنتاج

منذ أقل من ساعتين

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

06:23 م

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

07:19 م

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

05:30 م

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان