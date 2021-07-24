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عاجل - بشري سارة في الأهلي

السبت 24/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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انتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم السبت.

وتعافى الشحات من الإصابة في الركبة، حيث وجد اليوم في تدريبات الكرة في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكان الشحات قد اشتكى من الإصابة بجزع من الدرجة الأولى بالرباط الداخلي للركبة، قبل أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإنتاج الحربي المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد «الأهلي we السلام»، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الإنتاج السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية. 

وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي على ملعب «الأهلي we السلام»، والمؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري.

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