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إنتر ميلان يحدد سعر بيع لوكاكو

السبت 24/يوليو/2021 - 07:02 م
لوكاكو
لوكاكو
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنترميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة مترو البريطانية بأن إنترميلان سيطلب 102.5 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل النجم البلجيكي البالغ من العمر 28 عاماً.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع النجم البلجيكي على رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لوكاكو انضم إلى إنترميلان في عام 2019 مقابل 64 مليون جنيه إسترليني وخاض مع النادي الإيطالي حتى الآن 95 مباراة وسجل 64 هدفاً وصنع 16 هدف آخرين.

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لوكاكو رياضة انتر ميلان اخبار انتر ميلان اخبار الرياضة

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