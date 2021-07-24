الياباني تاكاتو يحصد ذهبية الجودو في أولمبياد طوكيو

أحرز ناوهيسا تاكاتو أول ميدالية ذهبية لليابان في أولمبياد طوكيو بفوزه على التايواني يانج يونج وي في نهائي مسابقة الجودو للرجال وزن 60 كجم اليوم السبت.





وشق تاكاتو طريقه بشكل رائع إلى النهائي قبل أن يستغل الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها منافسه التايواني ليحرز الميدالية الذهبية.





وجاء فوز تاكاتو بالذهب في اليوم الأول من المنافسات ليمنح اليابان دفعة قوية وسط حالة التشكيك التي عانت منها البلاد مؤخرا بشأن إقامة الدورة الأولمبية تزامنا مع تفاقم أزمة فيروس كورونا.



