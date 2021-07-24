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التنمية المحلية: لا زيادة لتعريفة الأجرة بعد تحريك أسعار البنزين (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 07:19 م
شيماء حسن
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نفى الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، ما تردد بشأن ارتفاع تعريفة الأجرة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين، مؤكدًا أن ما تردد عار تمامًا عن الصحة.

وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن هناك حملات مراقبة من قبل جميع الأجهزة المعنية على مستوى المحافظات لمتابعة تعريفة سيارات النقل الجماعي والسرفيس.

وأضاف أن هناك متابعة لمواقف السيارات وتكثيف الحملات المشتركة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم والحزم لمخالفة التعريفة المقررة، أو ما يتعلق بتجزئة الرحلات لأخذ التعريفة أكثر من مرة.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتم تلقي أي شكاوى تتعلق بزيادة تعريفة الأجرة، موضحًا أنه يمكن التواصل عبر مبادرة "صوتك مسموع" أو الخط الساخن أو رقم الواتساب في حال ورود أي شكاوى.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن مبادرة صوتك مسموع خلال إجازة عيد الأضحى تلقت 562 شكوى مختلفة تتعلق بالقمامة والإشغالات ومخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنه تم حل 76% من هذه الشكاوى.

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