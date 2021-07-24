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عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة
السبت 24/يوليو/2021 - 07:19 م
إيمان عبد العاطي
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اندلع حريق هائل في إحدى العائمات النيلية بكورنيش الجيزة، مساء اليوم السبت، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.
وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء السيطرة على الحريق.
وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد أمني مكثف.
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