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إخلاء العقارات المجاورة لعقار "السيالة" المائل بالإسكندرية (صور)

السبت 24/يوليو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أخلت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك بالإسكندرية، قبل قليل، العقارات المجاورة للعقار المائل بشارع خطاب بمنطقة السيالة ببحري، حرصا على حياة السكان.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 7 شارع خطاب مع 14 عبد المجيد اللبان المتفرع من طريق الكورنيش أمام مركز ثقافة الأنفوشي بمنطقة رأس التين دائرة قسم شرطة الجمرك بحي غرب.

على الفور، انتقل اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، والأجهزة التنفيذية بالحي، ومأمور وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية وقوات الأمن وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي 17 طابق علو، وجاري إخلاء العقار المائل، وذلك لحين تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وإصدار توصية بخصوصه، حفاظا على حياة السكان.
إخلاء العقارات المجاورة لعقار "السيالة" المائل بالإسكندرية (صور)
إخلاء العقارات المجاورة لعقار "السيالة" المائل بالإسكندرية (صور)
إخلاء العقارات المجاورة لعقار "السيالة" المائل بالإسكندرية (صور)
إخلاء العقارات المجاورة لعقار "السيالة" المائل بالإسكندرية (صور)
إخلاء العقارات المجاورة لعقار "السيالة" المائل بالإسكندرية (صور)
إخلاء العقارات المجاورة لعقار "السيالة" المائل بالإسكندرية (صور)
إخلاء العقارات المجاورة لعقار "السيالة" المائل بالإسكندرية (صور)
إخلاء العقارات المجاورة لعقار "السيالة" المائل بالإسكندرية (صور)

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مصر السيالة السياحة في بورسعيد الاسكندرية

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