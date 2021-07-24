تدريبات قوية لرباعي حراسة مرمى الأهلي قبل لقاء الإنتاج

قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، خلال مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد «الأهلي we السلام» في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.





وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس الجمعة، دون الحصول على راحة سلبية عقب التعادل 1-1 في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء الخميس على ملعب «الأهلي we السلام»، والمؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.





وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون قبل مران اليوم السبت، وشهدت مناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج.

ويغيب عن الأهلي في مباراة الإنتاج السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.



