Advertisements

تدريبات قوية لرباعي حراسة مرمى الأهلي قبل لقاء الإنتاج

السبت 24/يوليو/2021 - 07:20 م
مران الاهلي
مران الاهلي
علي نبوي
Advertisements
قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق، خلال مران الفريق مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل الرباعي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد «الأهلي we السلام» في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته صباح أمس الجمعة، دون الحصول على راحة سلبية عقب التعادل 1-1 في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء الخميس على ملعب «الأهلي we السلام»، والمؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، جلسة مع جهازه المعاون قبل مران اليوم السبت، وشهدت مناقشة التحضيرات الخاصة بمباراة الإنتاج.
 
ويغيب عن الأهلي في مباراة الإنتاج السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مران الاهلي كره القدم رياضة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بشري سارة في الأهلي

منذ ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يفاجئ نجوم الأهلي قبل مواجهة الإنتاج

منذ ساعة و نصف

تعرف على آخر تطورات صفقة سفيان رحيمي

منذ حوالي 4 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 19 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

منذ ساعة الا ربع

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

20 دقيقة أشغال شاقة في تدريب الأهلي

مران الأهلي| اجتماع الجهاز الفني وجلسة مع أجايي وتدريب شاق للحراس

تدريبات بدنية خفيفة للشناوي في إطار البرنامج الاستشفائي للاعبين

مران قوي لحراس الأهلي

يانكون ميشيل يقود تدريبات قوية لرباعي حراس مرمى الأهلي

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل الهداف

عاجل.. اندلاع حريق هائل في عائمة نيلية بالجيزة

07:19 م

عاجل.. ميل عقار مكون من 17 طابقا في الإسكندرية

06:23 م

نجم الأهلي يتفق مع ناديه الجديد ويضع الخطيب في ورطة

05:30 م

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان