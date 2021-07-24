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شاهد.. لحظة إندلاع النيران في عائمة نيلية بالجيزة

السبت 24/يوليو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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ينشر موقع الفجر اللحظات الأولى للحريق المندلع داخل إحدى العائمات النيلية بكورنيش النيل بالجيزة.

وكان حريق هائل قد اندلع في إحدى العائمات النيلية بكورنيش الجيزة، مساء اليوم السبت، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء السيطرة على الحريق، وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد امني مكثف.

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مصر لحظة اندلاع حريق عائمات حوادث الجيزة

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