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مصرع كهربائي في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

السبت 24/يوليو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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لقي كهربائي مصرعه، إثر انقلاب سياره ملاكي كان يقودها داخل ترعة الإبراهيمية أمام قرية أم تسعة بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وقد تبين أن السيارة كان بداخلها أجهزة محمول تقدر بنحو 2 مليون جنيه، وفقد منها 65 جهاز يقدر سعرها بمبلغ 200 ألف جنيه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من الأهالي بمصرع "محمود.ح.ع" 30 عاما كهربائي مقيم بمدينة ملوي، حيث كان يقود سيارة ملاكي ماركة تويوتا كرولا، وبداخلها أجهزة محمول يصل إجمالي سعرها إلي 2 مليون جنيه، حيث سقطت السيارة في ترعة الإبراهيمية أمام قرية أم تسعة التابعة لقرية المحرص، وفقد 65 جهاز محمول من السيارة يصل سعرهم إلي أكثر من 200 ألف جنيه.

تم انتشال جثى المتوفي ونقلها لمستشفي ملوي العام وتحرر عن الحادث المحضر رقم 12336 جنح مركز شرطة ملوي، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

فيما أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة المنيا، صباح اليوم السبت، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الكائن بطريق الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.
تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث.

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مصر حادث في المنيا ترعة الابراهيمية المنيا

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