أول تعليق من سفير القاهرة في كندا على إضاءة شلالات النياجرا بألوان علم مصر

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، إن إضاءة شلالات النياجرا بألوان علم مصر في ذكرى ثورة 23 يوليو هو دليل على متانة العلاقة بين مصر وكندا ونوع من الاعتراف بأهمية علاقة الدولتين.



وأضاف "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن هذا العام الثاني على التوالي الذي تقوم فيه إدارة شلالات النياجرا بإضاءتها بألوان علم مصر في العيد الوطني لمصر.



وأكد على ثقل الجالية المصرية وأهميتها ووجودها وحرصهم على الذهاب إلى موقع الشلالات أثناء الإضاءة ورفع العلم المصري والتقاط الصور، لافتًا إلى أن مصر تعتبر الشريك التجاري الأول لكندا في إفريقيا مع زيادة الاستثمارات الكندية في مصر ومشاركتها في مشروع قطار المونوريل.



وأوضح أن هناك اتفاقية هامة بين وزارة الاتصالات وعدد من الجامعات الكندية والتي سيحصل من خلالها أكثر من 200 طالب مصري في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات من جامعات في كندا، لافتًا إلى أن قطاع التعاون العلمي والتكنولوجي والأكاديمي من القطاعات المهمة للتعاون بين مصر وكندا.





