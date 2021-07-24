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حقيقة رحيل نجم الأهلي في نهاية الموسم

السبت 24/يوليو/2021 - 07:30 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف سعد سمير مدافع المارد الأحمر من الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وقال عضو بالجهاز الفني في تصريحات خاصة لموقع الفجر الرياضي، إن موسيماني لا يفكر نهائيا في رحيل سعد عن الأهلي نهاية الموسم، مؤكدا أن اللاعب من أهم العناصر الموجودة في الفريق حتى ولو لم يشارك.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية والراحلين خلال الساعات القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب. 

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام.

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كره القدم صفقاته الصيفية سعد سمير رحيل نجم الاهلي

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