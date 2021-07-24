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10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية

السبت 24/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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ترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية، من خلال عددًا من الصور، حالة العقار المائل بشارع خطاب بمنطقة السيالة ببحري في الإسكندرية، وذلك عقب حدوث ميل مفاجئ به.
ويتكون العقار من 17 طابقا، بالإضافة إلى طابق أرضي، وأدى حدوث الميل المفاجئ به إلى تصدعات في جدرانه، مما أستدعت قيام أهالي المنطقة بإستخدام مكبرات الصوت تنبيه قاطني العقار وسرعة إخلائه.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك بالإسكندرية، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 7 شارع خطاب مع 14 عبد المجيد اللبان المتفرع من طريق الكورنيش أمام مركز ثقافة الأنفوشي بمنطقة رأس التين دائرة قسم شرطة الجمرك بحي غرب.

على الفور، انتقل اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، والأجهزة التنفيذية بالحي، ومأمور وضباط قسم شرطة الجمرك وإدارة الحماية المدنية وقوات الأمن وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار.

وتبين من الفحص أن العقار المائل مكون من أرضي 17 طابق علو، وجاري إخلاء العقار المائل، وذلك لحين تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وإصدار توصية بخصوصه، حفاظا على حياة السكان.
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية
10 صور ترصد تدهور حالة عقار "السيالة" المائل بالإسكندرية

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