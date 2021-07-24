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محاولات لإخماد ألسنة اللهب بعائمة نيلية.. والنيران تلتهم الجزء العلوي

السبت 24/يوليو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تواصل قوات الدفاع المدني بالجيزة، عمليات السيطرة على ألسنة اللهب المندلعة داخل عائمة نيلية بالقرب من فندق شهير بكورنيش النيل بالجيزة، ممساء اليوم السبت.

والتهمت النيران الطابق العلوي للعائمة المخصص لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين عليها.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء السيطرة على الحريق.

وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد امني مكثف.

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مصر حوادث حريق عائمة نيلية السياحة

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