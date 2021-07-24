3 صفقات جديدة لتوتنهام استعدادا للموسم الجديد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام الإنجليزي يستعد للإعلان عن 3 صفقات خلال الأيام القليلة القادمة.





وأفادت صحيفة تيلجراف البريطانية بأن النادي اللندني على أعتاب التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو نجم يوفنتوس الإيطالي المعار إلى أتالانتا الإيطالي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.





وألمحت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع أن يرافقه أيضاً لاعب آخر من أتالانتا وهو حارس المرمى الإيطالي بييرلويجي جوليني ليكون حارس إحتياطي في قائمة توتنهام.





ولفتت الصحيفة البريطانية أنه يوجد على القائمة الجناح الإسباني الشاب برايان جيل نجم إشبيلية الإسباني الذي سينضم في صفقة تبادلية مع إيريك لاميلا.



