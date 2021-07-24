أوليمبياد طوكيو.. الصينية سون يوين تحصد ذهبية فردي سلاح الشيش

توجت الصينية سون يوين بالميدالية الذهبية في مسابقة فردي سلاح الشيش للسيدات ضمن منافسات المبارزة بأولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت.





وتغلبت يوين في النهائي على الرومانيا انا ماريا بوبيسكو 11 /10 بعد وقت إضافي.





وفرضت بوبيسكو التعادل 10 /10 قبل ثلاث ثوان من النهاية ليتم التمديد لوقت إضافي حسمته يوين لصالحها.





وحصدت سون الميداليتين البرونزية والفضية في مسابقة الفردي في أولمبياد ريو 2016 بينما لم تحصد بوبيسكو أي ميدالية ذهبية في خامس مشاركة أولمبية لها.





على الجانب الأخر، أحرزت الاستونية كاترينا ليهيس الميدالية البرونزية بفوزها على الروسية ايزانات مورتازاييفا 15 /8.



