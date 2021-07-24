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أولمبياد طوكيو.. روسيا توصال انطلاقتها القوية في كرة السلة 3×3 للسيدات

السبت 24/يوليو/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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واصل الفريق الروسي انطلاقته القوية في منافسات كرة السلة 3×3 للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وحقق الانتصار الثاني حيث تغلب على نظيره الصيني 19 / 9 اليوم السبت.

وكانت منافسات كرة السلة 3×3 للسيدات قد افتتحت في وقت سابق اليوم بفوز الفريق الروسي على نظيره الياباني صاحب الضيافة 21 / 18 ، وبذلك احتل الفريق الروسي الصدارة برصيد أربع نقاط.

أما المنتخب الصيني ، فقد تلقى الهزيمة، بعد أن افتتح مشواره في وقت سابق اليوم بالفوز على المنتخب الروماني 21 / 10 .

واستعاد المنتخب الياباني توازنه بتحقيق الفوز في المباراة الثانية على نظيره الروماني 20 / 8 .

وفازت إيطاليا على منغوليا 15 / 14 وخسرت أمام فرنسا 16 / 19 ، فيما فازت أمريكا على فرنسا 17 / 10 وعلى منغوليا 21/ 9، حيث يخوض كل فريق مواجهتين خلال منافسات اليوم.

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