الأهلي يرفض عرض جالطة سراي لضم نجم الفريق

رفض مسؤولو النادي الأهلي العرض المالي الذي تقدم به نادي جالطة سراي التركي لضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأبدى النادي التركي في أكثر من مناسبة رغبته في التعاقد مع اللاعب الدولي المالي لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل بعد المستويات المميزة التي ظهر عليها مع الأهلي منذ الانتقال له.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رفض مسؤولو النادي الأحمر العرض الذي تقدم به نادي جالطة سراي للحصول على خدمات أليو ديانج.





وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي طلب رفع العرض المادي للموافقة على رحيل اللاعب المالي إلى النادي التركي حيث يرى مسؤوليه بأن أليو ديانج لاعب مميز ويستحق مبلغ كبير نظير بيعه.









وأشار المصدر إلى أن جالطة سراي عرض 4 مليون دولار لضم أليو ديانج لكن إدارة الأهلي طلبت رفع المقابل المادي للموافقة على رحيله.



