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عاجل.. السيطرة على حريق إندلع في عائمة نيلية بالجيزة

السبت 24/يوليو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على الحريق المندلع داخل عائمة نيلية بالجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


والتهمت النيران الطابق العلوي للعائمة المخصص لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين عليها.


وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بكورنيش النيل بالقرب من كوبري الجامعة.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلنشات الإطفاء السيطرة على الحريق.


وتسبب تصاعد الأدخنة في انخفاض مستوى الرؤية بمحيط موقع الحريق وسط تواجد امني مكثف.

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