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شوقي غريب يتحدث عن مواجهة الأرجنتين المنتظرة في أولمبياد طوكيو

السبت 24/يوليو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهدت الساعات الماضية تكثيفا من الجهاز الفني واللاعبين واستغلال كل دقيقة في الاستعداد لمواجهة الأرجنتين في ثاني جولات المجموعة الثالثة بنهائيات دورة طوكيو الأولمبية.

بدأ اليوم بتناول وجبة الإفطار أعقبها محاضرة فنية متخصصة اعتمدت على لقطات من لقاء مصر واسبانيا ثم لقاء الأرجنتين وأستراليا .

وحدد الكابتن شوقي غريب المدير الفني من خلالها سلبيات اللقاء الأول وضرورة التخلص منها في لقاء الغد ، ثم تناول بالشرح والتفصيل طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها وكذلك دور كل لاعب في المباراة. 

وأكد شوقي غريب على أن هناك اختلاف كبير بين الكره الأسبانية والأرجنتينية، كما أن منافسه غدا ليس أمامه فرصة أخرى، وهو ما يجعلنا أما اختبار قوي.

بعد المحاضرة تناول الفريق وجبة الغذاء ثم تحرك إلى ملعب التدريب ليبدأ مرانه في السابعة والنصف مساءً بتوقيت اليابان ، وذلك بأحد الملاعب الفرعية.

حضر المران المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يحرص على التواجد مع الفريق طوال اليوم.

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